Promozione Puglia girone A: le partite in programma nella diciannovesima giornata

La Virtus Mola non vuole fermarsi. Nella diciannovesima giornata del campionato di Promozione Pugliese, girone A, i biancazzurri hanno l'obbiettivo di consolidare il primo posto in classifica nel match casalingo contro il Don Uva: attualmente il cammino è fruttuoso, al netto della striscia positiva di ben diciassette risultati utili consecutivi ancora aperta. La Virtus Mola guarderà con attenzione lo scontro diretto della Nuova Spinazzola (seconda) contro il Lucera (terzo).

Dopo la sconfitta sul campo della Nuova Daunia Foggia, l'Atletico Acquaviva intende conquistare i tre punti nella sfida alla Virtus San Ferdinando per restare a ridosso della zona podio; stesso scopo del Levante Azzurro, in serie positiva da sei gare, che ospiterà il Real San Giovanni. Bitritto Norba e Capurso daranno la caccia a punti salvezza rispettivamente contro Città di Trani e Nuova Daunia Foggia. Delicato il derby tra Rinascita Rutiglianese e Virtus Palese: i granata sono utlimi in classifica (8 i punti i totali) e cercano una svolta per smuovere la propria situazione delicata.

Promozione Puglia, il programma della diciannovesima giornata del girone A