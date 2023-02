Promozione Puglia girone A: le partite in programma nella ventesima giornata

Sarà un ventesimo turno di campionato caratterizzato da scontri ad alta quota, quello del campionato di Promozione, girone A. La Virtus Mola capolista sarà di scena sul campo del Lucera, con l'obbiettivo di prolungare la lunga striscia positiva che dura dalla seconda giornata e dare manforte al primo posto in classifica; il match si incrocia con il duello tra Atletico Acquaviva e Nuova Spinazzola (attualmente seconda): i rossoblù intendono dare continuità al successo sulla Virtus San Ferdinando per restare ancorati alla terza piazza. Interessante il derby tra Virtus Palese e Levante Azzurro, entrambe vittoriose nell'ultimo turno.

Previste delle trasferte non semplici per Bitritto Norba, Capurso e Rinascita Rutiglianese rispettivamente contro Virtus San Ferdinando, Città di Trani e Nuova Daunia Foggia. In palio punti pesanti per la salvezza.

Promozione Puglia, il programma della ventesima giornata del girone A