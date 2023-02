Diciannovesima giornata Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi

Quindicesimo squillo stagionale per la Virtus Mola, che ha rifilato un pokerissimo al Don Uva e risposto così al successo della Nuova Spinazzola sul Lucera; a beneficiare di questo risultato è stato l'Atletico Acquaviva, vittorioso di misura sulla Virtus San Ferdinando e balzato al terzo posto. Nono successo complessivo per il Levante Azzurro, gioisce anche il Bitritto Norba che esce almeno momentaneamente dalla zona playout avendo la meglio sul Città di Trani. Tredicesimo stop per il Capurso, scivolato al penultimo posto in classifica. Il derby di giornata è andato alla Virtus Palese, che ha rifilato un tris ad una Rinascita Rutiglianese sempre più ultima e alla quindicesima sconfitta stagionale.

Promozione Puglia, i risultati delle squadre baresi nella diciannovesima giornata

Rinascita Rutiglianese-Virtus Palese 0-3 [Terrone, Lanave su rigore, Amoroso]

Atletico Acquaviva-Virtus San Ferdinando 1-0 [Capozzo]

Bitritto Norba-Città di Trani 3-2 [Stefanelli (BN), Antro (BN), Xhamami (BN), Moretti (CT), Amorese (CT)]

Capurso-Nuova Daunia Foggia 0-1 [Lo Muzio al 12']

Levante Azzurro-Real San Giovanni 2-0 [De Giglio al 34', De Giglio al 74']

Virtus Mola-Don Uva 5-0 [Lorusso, Chiumarulo su rigore, Romanelli, Lorusso, Palasciano]

Promozione Puglia, la classifica del girone A