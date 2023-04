Promozione Puglia girone A, venticinquesima giornata: Virtus Mola, contro la Nuova Spinazzola può arrivare il salto in Eccellenza

Il venticinquesimo turno del campionato di Promozione pugliese, girone A, offre alla Virtus Mola la ghiotta opportunità di approdare in Eccellenza. Domenica 2 aprile la capolista affronterà lo scontro diretto contro la Nuova Spinazzola seconda (alle ore 16:00) in un match dove i biancazzurri hanno due risultati su tre per compiere il salto di categoria. Infatti la Virtus Mola ha quattro punti di vantaggio (57 totali) sull'avversaria (53): quindi basterebbe un pareggio per festeggiare con un turno di anticipo il tanto agognato traguardo.

Promozione Puglia girone A, il punto sulla griglia playoff

Da seguire con attenzione la situazione in vista degli spareggi. L'attuale quinta classificata, il Levante Azzurro, potrebbe accedere al primo turno se il divario che lo separa dalla Nuova Spinazzola (di dodici punti) dovesse scendere sotto i sette punti, un caso che al momento appare molto improbabile. Diversamente può sempre ambire al quarto posto occupato dall'Atletico Acquaviva, che sarà ospite del Don Uva; il Levante Azzurro invece affronterà il Bitritto Norba già sicuro della permanenza in Promozione. Per salvarsi senza passare dai playout il Capurso, che avrà come avversario la Rinascita Rutiglianese già retrocessa in Prima Categoria, dovrà vincere e sperare in una sconfitta del Città di Trani contro la Virtus Palese, ma lo scarto sulla differenza reti appare troppo ampio (-3 contro -19).

Promozione Puglia, il programma completo della venticinquesima giornata del girone A