Promozione Puglia, prima giornata: i risultati delle baresi

Bilancio agrodolce per le squadre baresi nel primo turno del campionato di Promozione 2023/2024. In mattinata prima sconfitta stagionale per la Virtus Palese, sotto di due gol già nel primo tempo contro il Don Uva con il portiere avversario Troilo che ha parato un rigore. Una rete per tempo ha permesso all'Atletico Acquaviva di fare suo il derby con il Bitritto Norba, partito bene anche il Capurso che grazie a Fieroni ha piegato il Cosmano Sport; colpo esterno per il Santeramo, vittorioso sull'ostico campo della Virtus San Ferdinando: decisivo Tisci a ripresa inoltrata.

Virtus Locorotondo ko all'esordio nel girone B, al Copertino basta la rete di Carrino.

Don Uva-Virtus Palese 2-1 [Conte (DU) al 10', Camporeale (DU) al 33'), Terrone (VP)]

Atletico Acquaviva-Bitritto Norba 2-0 [Giuglielmi al 15', Pesce al 96']

Capurso-Cosmano Sport 2-1 [Armenise (C) al'1', Stufano (CS) al 16', Fieroni (C) al 52']

Virtus San Ferdinando-Santeramo 1-2 [De Giglio (S) al 25', Caputo (VSF) al 45', Tisci (S) al 58']

Copertino-Virtus Locorotondo 1-0 [Carrino]

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Troia 3 (punti) Atletico Acquaviva 3 Don Uva Santeramo 3 Capurso 3 Soccer Trani 3 Città di Trani 1 Sporting Apricena 1 Cosmano Sport 0 Lucera 0 Virtus Palese 0 Virtus San Ferdinando 0 Bitritto Norba 0 Canusium 0

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B