Promozione Puglia: l'Atletico Acquaviva rimonta il Lucera e va in Eccellenza

I rossoblù, sotto 2-0, alla fine hanno ribaltato in pochi minuti il risultato assicurandosi il salto diretto di categoria. Vince anche il Capurso, che va ai playoff. Successo con sette gol per la Virtus Palese, ko per Santeramo e Bitritto Norba, oltre per la Virtus Locorotondo nel girone B