Reggiana-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il calendario porta il Bari in trasferta per l'ultimo turno prima della sosta per le nazionali: alle 14:00 i biancorossi saranno impegnati sul campo della Reggiana nel match valevole per la 9ª giornata di Serie B.

La squadra di Michele Mignani, dodicesima in classifica con 9 punti, nell'ultima uscita ha pareggiato 1-1 in casa contro il Como, incappando nella sesta X da quando è iniziato il campionato. La vittoria ai pugliesi manca ormai dalla partita contro la Cremonese, datata 26 agosto. Nelle quattro trasferte finora disputate il bilancio è di 5 punti (una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta). Quasi superfluo sottolineare quanto sarebbe importante arrivare alla sosta con una vittoria per una squadra che per ragioni diverse e ormai arcinote finora ha stentato.

Anche la Reggiana, ad ogni modo, non proviene da un momento proprio favorevole: nell'ultimo turno la squadra guidata da Alessandro Nesta è stata sconfitta con un netto 3-0 sul campo della Ternana ed è rimasta a 7 punti, occupando il quindicesimo posto, appena sopra la zona play-out. Anche i granata finora hanno vinto una sola partita in campionato, in trasferta contro lo Spezia, mentre in casa hanno totalizzato 2 punti sui 9 finora disponibili, con 2 pareggi e una sconfitta.

Come arriva la Reggiana

Per la gara casalinga contro i Galletti il tecnico granata Alessandro Nesta non avrà a disposizione Portanova, che non ha recuperato dopo la sfida di Terni e si aggiunge ai forfait di Vido, Vergara, Romagna e Melegoni. Recuperato Gondo. Il 4-3-2-1 degli emiliani con Bardi in porta, dovrebbe prevedere una linea difensiva con Sampirisi e Pieragnolo terzini, Rozzio e Marcandalli al centro. In mediana Bianco potrebbe essere affiancato da Cigarini e Nardi, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Antiste e Crnigoj dovrebbero agire alle spalle di Pettinari.

Come arriva il Bari

Per la trasferta emiliana Michele Mignani ritrova Morachioli che aveva saltato la sfida col Como per un attacco influenzale ma deve rinunciare a Maita, fermato da una lesione al polpaccio destro (stop di circa un mese). A Reggio Emilia dovrebbe vedersi un Bari disposto col 4-3-1-2: nessuna novità nella linea difensiva davanti a Brenno, formata da Dorval e Ricci sulle fasce con capitan Di Cesare e Vicari al centro. A centrocampo insieme a Maiello le due mezzali saranno i due ex Benevento Acampora e Koutsoupias. La novità potrebbe essere nell'assetto offensivo, con l'impiego di Aramu alle spalle delle due punte Nasti e Diaw.

Reggiana-Bari: probabili formazioni

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Szyminski, Marcandalli; Pieragnolo; Nardi, Cigarini, Bianco; Crnigoj, Antiste; Pettinari. All. Nesta

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Acampora, Maiello, Koutsoupias; Aramu; Diaw, Nasti. All. Mignani

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Massara - Cortese

IV: Emmanuele

VAR: Meraviglia

AVAR: Abisso

Reggiana-Bari: i precedenti

I confronti ufficiali tra Reggiana e Bari sono in totale 30 e nel testa a testa regna un equilibrio perfetto con 11 vittorie per parte e 8 pareggi. Nelle 15 gare fuori casa, ad ogni modo, i biancorossi hanno vinto una sola volta, ottenendo 4 pareggi e 10 sconfitte.

L'ultimo precedente tra le due squadre evoca brutti ricordi per i tifosi del Bari, poiché risale al 22 luglio 2020, ovvero alla finale play-off di Serie C persa proprio a Reggio Emilia 1-0 con gol di Kargbo, con cui sfumò la promozione in B.

L'ultima e unica vittoria del Bari in casa della Reggiana risale al 19 febbraio 1995, nella stagione 1994-1995 in Serie A, quando fu Igor Protti a decidere la partita con un gol all'82'.

Reggiana-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 9ª giornata di Serie B, Reggiana-Bari, in programma allo Stadio Città del Tricolore alle 14:00 di sabato 7 ottobre, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 251) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.