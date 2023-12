Sampdoria-Bari 1-1, le pagelle: certezza Sibilli, Ménez illumina poi perde la testa

Il posticipo dell'ultima giornata del girone d'andata di Serie B tra Sampdoria e Bari si è concluso con un pareggio 1-1. Un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo, con due reti arrivate nella parte finale dell'incontro.

Nonostante le assenze il Bari ha confermato di essere in crescita ma non è riuscito a portar via i tre punti e ora attende rinforzi dal mercato di riparazione per disputare un girone di ritorno diverso e ambire a qualificarsi ai play-off.

Sampdoria-Bari, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Un'altra buona partita del brasiliano che è sempre attento sulle conclusioni degli avversari ma non può nulla sulla battuta da distanza ravvicinata di Esposito.

Matino 6: Titolare a sorpresa al posto di Dorval, concede qualche cross di troppo a Murru ma tutto sommato rischia poco.

Di Cesare 6,5: Nel primo tempo è costretto a spendere il giallo per evitare guai peggiori ma il cartellino non lo condiziona e gioca con grinta fino alla fine.

Vicari 6,5: Altra gara positiva per il centrale romano, decisivo con un paio di chiusure.

Frabotta 5: Non giocava dal 29 ottobre scorso. Riproposto per l'assenza di Ricci, non si vede quasi mai al cross. Nel finale perde la marcatura su Depaoli che serve Esposito per il gol del pari.

Edjouma 6,5: Alla seconda partenza da titolare di fila l'ex Steaua sembra nettamente più calato nel gioco. Stavolta mette in mostra anche qualche pezzo offensivo del suo repertorio, gli manca solo un pizzico di convinzione in più. Dal 74' Acampora 6: In campo nel finale, senza acuti ma comunque meglio rispetto ad altre volte.

Benali 6,5: Il libico ha preso le redini del centrocampo biancorosso. Dà ordine alla manovra e nonostante non sia un colosso risulta prezioso anche in fase di interdizione.

Maita 5,5: Talvolta impreciso negli appoggi, becca un giallo evitabile. Cresce nella ripresa ma nel finale perde un pallone sanguinoso da cui nasce l'azione del pari doriano.

Achik 5: Marino gli concede ancora fiducia, stavolta però combina davvero poco a livello offensivo. Dal 74' Dorval 6: Non al meglio per una botta durante la rifinitura, va in campo per l'ultimo quarto d'ora.

Nasti 5,5: Un'altra partita complicata per l'attaccante classe 2003, a cui arrivano pochissimi palloni giocabili. Esce lamentando un problema muscolare di cui andrà valutata l'entità. Dal 64' Ménez 6: Si vede quanto è mancato al Bari dal pallone perfetto che serve a Sibilli per il momentaneo vantaggio. Poi macchia una buona facendosi espellere per proteste.

Sibilli 7: Ispirato, col pallone tra i piedi è decisamente il più pericoloso dei suoi. Prova un paio di tiri non fortunati (in particolare uno murato da Edjouma), poi nel secondo tempo scarta il cioccolatino confezionato da Ménez e timbra per la sesta volta in stagione. Peccato non basti. Dall'87' Bellomo: sv

Marino 6: Accarezza la prospettiva del polpaccio ma deve accontentarsi del pari. La squadra si conferma in crescita nei movimenti ma urgono rinforzi dal mercato di gennaio.

Sampdoria-Bari 1-1: pagelle e tabellino

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic 6; Depaoli 6,5, Ghilardi 6, Gonzalez 5,5, Murru 6; Benedetti 6 (84' Ntanda sv), Yepes 6, Giordano 6 (89' Askildsen sv); Esposito 7, Verre 5,5 (69' Stojanovic 6); De Luca 5,5 (69' La Gumina 6). A disp.: Ravaglia, Panada, Ricci, Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Delle Monache. All. Pirlo 6

BARI (4-3-3): Brenno 6,5; Matino 6, Di Cesare 6,5, Vicari 6, Frabotta 5; Edjouma 6,5 (74' Acampora 6), Benali 6,5, Maita 6; Achik 5 (74' Dorval 6), Nasti 5,5 (64' Ménez 6), Sibilli 7 (87' Bellomo). A disp.: Pissardo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Aramu, Ahmetaj, Morachioli. All. Marino 6

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti: Laudato – Bitonti

IV: Delrio

VAR: Irrati

AVAR: Gariglio

Marcatori: 80' Sibilli (B), 90'+2 Esposito (S)

Note - ammoniti 29' Maita (B), Di Cesare (B), 54' Gonzalez (S), 72' Edjouma (B), 90'+4 Ménez (B). Espulso Ménez (B) al 90'+5 per proteste. Recupero: 2', 6'. Corner:

Spettatori: 22.978 (18.229 abbonati; 811 tifosi ospiti)