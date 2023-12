Sampdoria-Bari 1-1: Sibilli illude, Esposito pareggia nel recupero

Il 2023 del Bari si chiude con un pareggio: a Marassi contro la Sampdoria è finita 1-1, con entrambe le squadre che hanno mancato la possibilità di portarsi a -3 dalla zona play-off.

Più di qualche rimpianto per i biancorossi, che erano riusciti a passare in vantaggio all'80' grazie a un gol del solito Sibilli ma che sono stati riagguantati durante i minuti di recupero da una rete dell'ex Sebastiano Esposito.

Importante nel vantaggio biancorosso è stato Ménez, subentrato a metà ripresa al posto di Nasti: il francese ha servito uno splendido assist, poi però ha rovinato la sua prestazione facendosi espellere per proteste dopo il pari blucerchiato.

Le posizioni in classifica delle due squadre restano invariate: entrambe raggiungono quota 23, distanti 5 lunghezze dall'ottavo posto occupato dal Modena a 28 punti.

La ripresa del campionato è fissata per il 13 gennaio, in casa contro la Ternana. Nel frattempo sarà già iniziato il calciomercato in cui sia Marino che i tifosi biancorossi sperano possano arrivare rinforzi in grado di dare una sterzata decisa a una stagione fin qui anonima.

Sampdoria-Bari: la cronaca

Due novità nell'undici biancorosso, privo dello squalificato Ricci, sostituito da Frabotta, e dell'acciaccato Dorval (forfait last minute per una botta nella rifinitura), rimpiazzato da Matino. In mezzo al campo conferma per Edjouma nei tre di centrocampo con Maita e Benali.

Dopo neanche un minuto prima conclusione del match per la Samp che va al tiro con un sinistro dalla distanza di Giordano, alto sopra la traversa. Dalla parte opposta bella iniziativa di Sibilli, che arrivato al limite dell'area si sposta il pallone sul sinistro e calcia di poco alto rispetto alla porta difesa da Stankovic. Al 4' cross di Murru in area di rigore, l'ex Benedetti sbuca alle spalle di Frabotta ed Edjouma, colpisce di testa ma non inquadra la porta. La Samp manovra con maggiore autorità alla ricerca del vantaggio: dopo un'azione insistita dei suoi Verre va al tiro da fuori area col destro ma il pallone termina fuori seppur di poco alla sinistra di Brenno. Al 23' lampo di Edjouma: Sibilli prova a far filtrare il pallone da destra, la sfera carambola su un difensore doriano e l'ex Steaua calcia a volo dal limite col sinistro, Stankovic para con la punta delle dita ma il direttore di gara Marinelli incredibilmente non concede calcio d'angolo. Al 34' Esposito appoggia per Benedetti che non ci pensa due volte e prova la frustata dai 20 metri, Brenno si distende e blocca la sfera con sicurezza. Al 44' grande occasione creata da Sibilli partito da sinistra per rientrare sul destro a suon di finte, il suo tiro però viene ribattuto involontariamente da Edjouma che salva Stankovic. Dalla parte opposta Di Cesare costretto a spendere il giallo per fermare Depaoli che stava entrando in area favorito da un rimpallo. La punizione dal limite viene battuta da Esposito che colpisce la parte alta dell'incrocio, con Brenno che tira un sospiro di sollievo. Si va al riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo incomincia senza sostituzioni e con una Samp che sembra voglia prendere il controllo del gioco. Al 52' Maita fa filtrare un pallone in area per Sibilli che da posizione defilata lascia partire un tiro-cross smanacciato da Stankovic. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, al 55', Di Cesare colpisce di testa ma il pallone termina alto. Dalla parte opposta Esposito con un destro dal limite non inquadra la porta di poco. Occasione anche per De Luca al 58' con un sinistro debole da dentro l'area parato da Brenno. Primo squillo di Nasti al 59': lanciato in profondità da Achik l'attaccante scuola Milan, controlla e contrastato da va al tiro parato da Stankovic. Pericoloso anche Verre azionato da Murru: controllo e tiro in un fazzoletto, decisiva la chiusura in corner di Vicari. Sul prosieguo dell'azione d'angolo, ancora pericoloso Esposito con un destro a giro dal limite fuori di poco alla sinistra di Brenno. Al 64' il primo cambio della partita: Nasti, lamentando un problema fisico, lascia il posto a Ménez. Nel frattempo Brenno resta a terra dopo un duro scontro con Depaoli. Necessario l'intervento dei sanitari biancorossi, ma alla fine il brasiliano può riprendere la partita. Doppia sostituzione per Pirlo al 69': dentro Stojanovic e La Gumina per Verre e De Luca. Proprio La Gumina, appena entrato, prova la conclusione in girata ma manca ampiamente lo specchio. A un quarto d'ora dal termine doppia mossa per Marino: dentro Acampora per l'ammonito Edjouma e Dorval per Achik. Esposito al 78' ruba palla a Maita e con l'esterno serve Depaoli in area, destro di prima intenzione bloccato da Brenno. All'80' clamorosa ingenuità di Gonzalez che perde palla sulla trequarti, del pallone s'impossessa Ménez che va in campo aperto e con uno splendido filtrante serve l'accorrente Sibilli, controllo, tiro e Stankovic è battuto. Bari in vantaggio 1-0. All'84' Pirlo manda in campo Ntanda per Benedetti, mentre tre minuti più tardi Bellomo sostituisce Sibilli nel Bari. All'89' dentro anche Askildsen per Giordano. Il pareggio della Samp arriva al 1' di recupero: cross di Murru dalla sinistra, Askildsen devia di testa e il pallone finisce a Depaoli, traversone che attraversa tutta l'area e finisce in rete dopo il tocco di Esposito. Non esulta l'ex biancorosso. Nel recupero clamorosa ingenuità di Ménez che in disaccordo con una decisione arbitrale applaude e si fa espellere per proteste. Finisce 1-1 a Marassi.

Sampdoria-Bari 1-1: il tabellino

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Benedetti (84' Ntanda), Yepes, Giordano (89' Askildsen); Esposito, Verre (69' Stojanovic); De Luca (69' La Gumina). A disp.: Ravaglia, Panada, Ricci, conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Delle Monache. All. Pirlo

BARI (4-3-3): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Edjouma (74' Acampora), Benali, Maita; Achik (74' Dorval), Nasti (64' Ménez), Sibilli (87' Bellomo). A disp.: Pissardo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Aramu, Ahmetaj, Morachioli. All. Marino

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti: Laudato – Bitonti

IV: Delrio

VAR: Irrati

AVAR: Gariglio

Marcatori: 80' Sibilli (B), 90'+2 Esposito (S)

Note - ammoniti 29' Maita (B), Di Cesare (B), 54' Gonzalez (S), 72' Edjouma (B), 90'+4 Ménez (B). Espulso Ménez (B) al 90'+5 per proteste. Recupero: 2', 6'. Corner:

Spettatori: 22.978 (18.229 abbonati; 811 tifosi ospiti)