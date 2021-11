Pink Bari, contro il Como la seconda sconfitta consecutiva in campionato: le biancorosse scivolano al terzo posto

Nel giro di una settimana la Pink Bari ha incassato la seconda sconfitta in campionato (tra l'altro la seconda in totale) e perso il primo posto in classifica. Dopo aver ceduto alla Roma per 3-1, la formazione allenata da Cristina Mitola ha incassato un poker dal Como, nel match valevole per l'ottava giornata di Serie B Femminile che si è disputato al centro sportivo Facchetti di Ponte Lambro. Al netto di questo ko e della contemporanea vittoria del Brescia sulla Pro Sesto, la Pink Bari è scivolata al terzo posto in classifica a quota 16 punti. Nelle ultime due partite inoltre la squadra ha subito ben sette gol, e ne ha fatto solo uno.

La gara. Dopo il primo tempo terminato 0-0 le padrone di casa accelerano e nel giro di 10' vanno in vantaggio per 2-0 con le reti di Pastrenge (52') e Di Luzio (62'). La Pink Bari prova a reagire ma Rizzon al 77' fa il tris e Mariani, al 90' chiude defintivamente i conti per il 4-0 che decide la sfida.