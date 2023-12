Serie C, il Monopoli cade contro il Taranto: allo Iacovone finisce 1-0

Serie C Girone C

Arriva un'altra sconfitta per il Monopoli, dopo quelle contro il Sorrento e il Giugliano. Allo stadio Iacovone i biancoverdi sono caduti nel sentito derby pugliese contro il Taranto, per 1-0: a decidere una sfida è stato un gol firmato da Antonini. sugli sviluppi di un calcio piazzato. Si è trattato del settimo ko stagionale per il Monopoli, che è rimasto fermo a quota 18 punti in classifica. Domenica 17 dicembre ci sarà da affrontare la sfida al Veneziani contro il Crotone.

Taranto-Monopoli, il tabellino

Reti: 40′ pt Antonini (Tar)

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Antonini, De Santis I. (22′ st Enrici); Panico (9′ st Mastromonaco), Calvano, Romano (34′ st Fiorani), Ferrara; Kanoutè, Cianci (34′ Fabbro), Bifulco (9′ st Zonta). All.: Capuano. A disp.: Loliva, Costantino; Samele, Kondaj, Papaserio, Capone, Orlando.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Cristallo (24′ st De Paoli), Fazio, Fornasier (22′ pt Cargnelutti), Ferrini (24′ st Iaccarino); Hamlili, Vassallo (24′ st De Santis M.); Borello, Starita, D’Agostino; Spalluto (32′ st Santaniello). All.: Tomei. A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Dibenedetto, Viteritti, Piarulli, Simone, Mazzotta.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico Matera

Assistenti: Mario Chichi Palermo, Daniel Caldirola Milano

Quarto: Cristiano Ursini Pescara

Ammoniti: Luciani, Mastromonaco, Vannucchi (Tar), Fornasier, Cargnelutti, De Santis M. (Mon)

Espulsi: –

Recupero: 2′ pt, 6′ st

Angoli: 1 (Tar), 3 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 9/1 (Tar), 1/0 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli