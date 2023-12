Serie C, Taranto-Monopoli: divieto di vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Bari

Il Prefetto della Provincia di Taranto, considerata la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e vista la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, vista la nota del Questore di Taranto che ha condiviso l’alto profilo di rischio dell’incontro, ha disposto per la partita Taranto FC 1927 – SS Monopoli 1966, in programma lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 20,30, allo stadio comunale Jacovone di Taranto e valida per la 17esima giornata del campionato nazionale serie C NOW girone C, il divieto di vendita dei tagliandi ai residente nella provincia di Bari.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli