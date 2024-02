Derby amaro per il Monopoli: i biancoverdi cedono al Foggia (3-2)

Un'altra sconfitta per il Monopoli, la terza di fila, nello scontro ravvicinato nelle zone calde della classifica con il Foggia: allo stadio Zaccheria i satanelli, nonostante l'espulsione nella ripresa di Silvestro, si sono imposti per 3-2. È un ko pesante, quello incassato nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

Per tutta la partita è andato in scena un autentico botta e risposta, inaugurato dal vantaggio ospite firmato di testa da Ardizzone sugli sviluppi di un calcio d'angolo; nel giro di nemmeno dieci minuti tuttavia i rossoneri hanno ribaltato il risultato grazie al colpo di testa di Ercolani su assist di Vezzoni al 26' e al classifco sigillo dell'ex firmato da Santaniello (37').

Il secondo tempo è partito con l'espulsione per doppia ammonizione di Silvestro, che ha lasciato i padroni di casa in inferiorità numerica: così i biancoverdi hanno approfittato per cogliere il pareggio concretizzato al 62', quando Viteritti ha insaccato un tiro al volo. Al 75' tuttavia il Foggia ha trovato il nuovo vantaggio in occasione del sigillo, ancora di testa, di Gagliano. Nel finale forcing della formazione guidata da Roberto Taurino, che ci ha provato due volte con La Valdera e Arioli ma non è bastato: il Monopoli è rimasto fermo a quota 23 punti in classifica.

Foggia-Monopoli, il tabellino

Reti: 14′ pt Ardizzone (Mon), 25′ pt Ercolani (Fog), 37′ pt Santaniello (Fog), 16′ st Viteritti (Mon), 29′ st Gagliano (Fog)

Foggia (4-3-3): Perina; Silvestro, Ercolani (35′ st Papazov), Carillo, Rizzo; Vezzoni, Odjer, Tascone (20′ st Gagliano); Rolando (10′ st Riccardi), Santaniello (20′ st Tenkorang), Millico (35′ st Schenetti). All.: Cudini. A disp.: De Simone, Nobile; Castaldi, Martini, Marino, Tonin, Antonacci, Manneh, Brancato.

Monopoli (3-5-2): Gelmi; Angileri, Bizzotto (41′ st Sosa), Ferrini; Viteritti, Borello (41′ st Arioli), Ardizzone (16′ st Vitale M.), Iaccarino, Barlocco (25′ st La Vardera); Grandolfo, Tommasini (25′ st De Paoli). All.: Taurino. A disp.: Dalmasso, Sibilano; Berman, Cristallo, Simone, Cubretovic.

Arbitro: Mario Perri Roma 1

Assistenti: Vincenzo Pedone Reggio Calabria, Santino Spina Palermo

Quarto: Alessandro Recchia Brindisi

Ammoniti: Silvestro, Carillo, Odjer, Gagliano (Fog), Sosa (Mon)

Espulsi: 3′ st Silvestro (Fog)

Recupero: 1′ pt, 6′ st

Angoli: 5 (Fog), 4 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 5/3 (Fog), 8/5 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli