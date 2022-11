Serie C girone C, Giugliano-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Riscattare la sconfitta contro il Foggia e tornare a vincere in trasferta, cosa che non accade dal primo ottobre quando fu espugnato il campo del Picerno per 2-1. Oggi pomeriggio il Monopoli proverà a strappare i tre punti al Partenio-Lombardi di Avellino, contro il sorprendente Giugliano attualmente quarto in classifica con 20 punti. Non sarà una gara semplice per i biancoverdi, determinati a trovare la svolta.

I padroni di casa potrebbero cambiare modulo rispetto alla scorsa partita e schierarsi con il 3-5-2. Sassi tra i pali, difesa composta da Scanagatta, Zullo e Berman. A centrocampo ancora spazio per De Rosa, Felippe e Gladestony, sulle fasce ci saranno Rondinella e Oyewale. Davanti la coppia Piovaccari-Noccolini (quest'ultimo è un ex, avendo militato in biancoverde nella prima parte della scorsa stagione).

Anche Giuseppe Pancaro punterà ancora sul 3-5-2. Vettorel in porta, protetto dal trio difensivo formato da Bizzotto, Drudi e Fornasier; le corsie esterne verranno occupate da Viteritti e Falbo (rispettivamente a desra e a sinistra), mentre in mediana accanto a De Risio ci saranno Bussaglia e Vassallo. In attacco Pancaro ha l'imbarazzo della scelta: stavolta potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto sia di Fella che di Simeri.

Giugliano-Monopoli, le probabili formazioni

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Scanagatta, Zullo, Berman; Rondinella, De Rosa, Felippe, Gladestony, Oyewale; Piovaccari, Nocciolini. All. Di Napoli.

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Bizzotto, Drudi, Fornasier; Viteritti, Bussaglia, De Risio, Vassallo, Falbo; Fella, Simeri. All. Pancaro.