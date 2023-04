Serie C girone C, Pescara-Monopoli: le probabili formazioni

Serie C Girone C

Esame importante per il Monopoli, reduce dalle vittorie contro Latina e Potenza: oggi pomeriggio i biancoverdi affronteranno il Pescara allo stadio Adriatico (ore 17:30) in un match che ad entrambe le squadre serve per consolidare la propria posizione in ottica playoff. Il Monopoli, nelle restanti gare, deve portare a casa più punti possibili per conservare il settimo posto anche se sorpassare Audace Cerignola e Picerno resta possibile (ad entrambe basterebbe un punto per evitare ciò e giocarsi le possibilità di salire ancora in alto); di fronte c'è però la squadra guidata da Zdenek Zeman che dal canto suo intende difendere l'attuale terza piazza.

Classico 4-3-3 per gli abruzzesi. Sommariva tra i pali, Cancellotti (a destra) e Milani (a sinistra) saranno i terzini presenti ai lati del tandem difensivo Brosco-Mesik. A centrocampo, al fianco di Mora, ci saranno Palmiero e Kraja, mentre Lescano agirà da centravanti venendo supportato dalle ali Kolaj e Merola; out Plizzari, Vergani, Rafia e lo squalificato Crescenzi.

Gli uomini allenati da Giacomo Ferrari scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Pisseri in porta, al fianco di Mulé ci sarà De Santis al posto dello squalificato Bizzotto mentre Viteritti e Radicchio agiranno come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); Hamlili e Vassallo presidieranno la mediana, Manzari invece agirà da trequartista supportato dagli esterni Rolando e Giannotti. Starita potrebbe partire dal primo minuto come unica punta.

Pescara-Monopoli, le probabili formazioni

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Cancellotti, Brosco, Mesik, Milani; Palmiero, Mora, Kraja; Kolaj, Lescano, Merola. All.Zeman.

MONOPOLI (4-2-3-1): Pisseril; Viteritti, Mulé, De Santis, Radicchio;Hamlili, Vassallo; Rolando, Manzari, Giannotti; Starita. All.Ferrari.