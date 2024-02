Serie C: Picerno-Monopoli, le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

L’AZ Picerno comunica che è aperta la prevendita dei tagliandi per i tifosi ospiti per il match AZ Picerno-Monopoli, valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie C Now, in programma domenica 3 marzo 2024 alle ore 18,30 presso lo Stadio Curcio di Picerno.

I biglietti, nel numero di 639, sono disponibili sul circuito GO2 al costo di 12,50 euro + costi di prevendita.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli