Serie C, le probabili formazioni di Juve Stabia-Monopoli

Serie C Girone C

Ancora a secco di vittorie, il Monopoli cerca la svolta in trasferta, alla seconda sfida di fila in terra campana: dopo il recupero contro la Casertana, l'avversaria dei biancoverdi sarà la sorprendente Juve Stabia prima in classifica assieme al Latina. La sfida si giocherà allo stadio Menti, alle ore 18:30. Nel precedente della passata stagione, andato in scenal il 18 settembre 2022, furono le vespe ad imporsi per 2-0: a firmare le reti furono Marco Caldore al 24' e Andrea Silipo al 35'. Ad arbitrare la sfida sarà il signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani.

I padroni di casa scenderanno in campo utilizzando il modulo 4-3-3. Thiam in porta, Baldi e Mignanelli agiranno come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra) mentre al centro della retroguardia ci saranno Bachini e Bellich; a centrocampo spazio a Leone e Buglio insieme a Gerbo, in attacco gli esterni Piovanello e Piscopo affiancheranno Candellone.

Consueto 4-2-3-1 per gli uomini guidati da Francesco Tomei. Perina tra i pali, Ferrini e Cargnelutti invece andranno a formare la coppia di centrali difensivi; Fazio presente sulla corsia destra, su quella opposta potrebbe invece trovare spazio De Santis. Iaccarino si candida ad affiancare Vassallo in mediana, mentre Starita sarà coadiuvato dagli esterni Borello e D'Agostino per supportare l'unica punta Spalluto.

Juve Stabia-Monopoli, le probabili formazioni

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Leone, Gerbo, Buglio; Piovanello, Candellone, Piscopo. All. Pagliuca.

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Ferrini, Cargnelutti, De Santis; Iaccarino, Vassallo; Borello; Starita, D'Agostino; Spalluto. All.Tomei.