Starita salva il Monopoli: contro la Casertana finisce 1-1

Serie C Girone C

Ancora una volta il Monopoli deve rinviare l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, riuscendo a riprendere una gara ostica: allo stadio Pinto i biancoverdi hanno raccolto un 1-1 contro la Casertana nel recupero della prima giornata del campionato di Serie C, girone C. Ci ha pensato il solito Starita a firmare la rete che ha evitato la terza sconfitta complessiva.

A rompere l'equilibrio al 10' è stato Curcio, successivamente gli ospiti ci hanno provato prima con D'Agostino (tentatvo respinto dal portiere Venturi) e Spalluto, il cui colpo di testa si è spento di poco fuori. Nel secondo tempo la formazione guidata d Francesco Tomei ha premuto il piede sull'acceleratore alla ricerca del pareggio, arrivato al 62': a replicare è stato Starita, su situazione di contropiede; la Casertana ha reagito rendendosi pericolosa in occasione dei colpi di testa di Carretta e Tavernelli e sfiorando il nuovo vantaggio in extremis sul tentativo dalla distanza di Proietti. Termina così, il Monopoli resta ancora senza vittorie in campionato e sale a quota tre punti in classifica.

Casertana-Monopoli, il tabellino

Reti: 9′ Curcio (Cas), 15′ st Starita (Mon)

Casertana (3-5-2): Venturi; Celiento, Soprano, Sciacca (1′ st Carretta); Casoli, Damian (1′ st Calapai), Proietti, Toscano, Anastasio (1′ st Fabbri); Curcio (24′ st Montalto), Tavernelli.

All.: Cangelosi.

A disp.: Marfella, Trematerra; Matese, Del Prete, Paglino, Taurino, Cadili.

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini; Vassallo (33′ st Piarulli), Iaccarino; Borello, Starita (41′ st Simone), D’Agostino (33′ st Peschetola); Spalluto (6′ st Santaniello).

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Fornasier, Cristallo, De Santis, Mazzotta.



Arbitro: Luca Cherchi Carbonia

Assistenti: Matteo Paggiola Legnago e Matteo Nigri Trieste

Quarto Ufficiale: Gabriele Sacchi Macerata



Ammoniti: Damian, Celiento, Casoli, Calapai, Proietti (Cas), Cargnelutti, Iaccarino, Peschetola (Mon)

Espulsi: -.

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Angoli: 3 (Cas), 5 (Mon)

Tiri / Tiri in porta: 9/5 (Cas), 8/3 (Mon)

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Monopoli