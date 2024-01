Serie C, Monopoli: dalla Sampdoria arriva Mattia Vitale

Serie C Girone C

La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 dalla Unione Calcio Sampdoria, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Vitale.

Nato a Castellammare di Stabia il 17 ottobre 2004, centrocampista centrale di piede destro, Vitale ha disputato la prima parte della stagione 2023/2024 in Serie C con la maglia dell’Audace Cerignola per un totale di 6 presenze. Cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia, ha giocato anche con Sorrento e Pol. Santa Maria Cilento (in Serie D) e Catania (33 presenze e 6 reti in Serie D nella stagione 2022/2023).

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli