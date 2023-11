Serie C: Monopoli, superare l'esame Turris per proseguire la scalata

Serie C Girone C

Esame Turris per il Monopoli. Nel primo pomeriggio di oggi la formazione guidata da Francesco Tomei scenderà in campo allo stadio Liguori per cercare di portare a casa il quinto risultato utile consecutivo e proseguire una marcia che ha cambiato ritmo nelle ultime settimane (calcio d'inizio alle ore 14:00). Di fronte ci sarà una squadra che sta attraversando un momento di forma opposto: nelle ultime cinque gare sono arrivate altrettante sconfitte, compresa quella nel secondo turno della Coppa Italia Serie C contro la Juve Stabia (5-3).

Ad arbitrare la sfida sarà Matteo Centi della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato e Franco Jacovacci, entrambi della sezione di Latina; Leonardo Leorsini della sezione di Terni sarà il quarto uomo.

Come arriva la Turris

A seguito dell'andamento negativo, per compattare il gruppo la società ha deciso di portare la squadra in ritiro. Bruno Caneo potrebbe optare per il modulo 3-4-3. Fasolino in porta, protetto dalla retroguardia composta da Cocetta, Esempio, Burgio; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, possibile l'impiego di Cum e Contessa. In mezzo al campo spazio a Franco e Scaccabarozzi, mentre a guidare l'attacco sarà Maniero supportato da Giannone e D'Auria (a Monopoli dall'estate 2016 a gennaio 2017).

Come arriva il Monopoli

4-2-3-1 invece per gli ospiti. L'ex Perina tra i pali dietro alla coppia di centrali formata da Fazio e Fornasier, con Viteritti (a destra) e Ferrini (a sinistra) ad agire come terzini; a centrocampo rientra Vassallo, che sarà affiancato da Iaccarino, mentre sulla trequarti non si tocca Starita assieme a Borello e D'Agostino. L'altro grande ex della sfida Santaniello agirà come prima punta. Ritornano disponibili De Risio e De Paoli, out Cargnelutti.

Turris-Monopoli, le probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Esempio, Burgio; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; Giannone, Maniero, D'Auria. All.Caneo.

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fazio, Fornasier, Ferrini; Vassallo, Iaccarino; Borello, Starita, D'Agostino. Santaniello. All.Tomei.