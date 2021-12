Serie C, Palermo-Monopoli: ecco chi dirigerà l'incontro

Serie C Girone C

Designato l'arbitro dell'incontro tra Palermo e Monopoli, in programma domenica 5 dicembre allo stadio Renzo Barbera (ore 20:30) e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C: sarà Marco Acanfora della sezione di Castellamare di Stabia, che verrà supportato dagli assistenti Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine e Stefano Camilli della sezione di Foligno. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il quarto ufficiale.

