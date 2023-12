Serie C, quarto ko di fila per il Monopoli: il Crotone si impone per 3-0

Girone C

Il Monopoli va ancora ko, per la quarta volta di seguito. Allo stadio Veneziani il Crotone ha avuto la meglio per 0-3, in una gara che è stata decisa praticamente nell'ultima parte del primo tempo.

Nel giro di due minuti infatti i calabresi hanno segnato due reti, prima con Gomez al 29' e poi con Tumminello al 30'; all'86' è invece arrivato il tris, realizzato da Felippe su calcio di rigore. Espulso nella ripresa Hamlili. Il Monopoli è rimasto così fermo a 18 punti in classifica: venerdì 22 dicembre è previsto il delicato match contro il Messina, in trasferta.

Monopoli-Crotone, il tabellino

Reti: 29′ Gomez, 30′ Tumminello, 41’st rig. Felippe(C)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Cristallo(1’st Iaccarino), Cargnelutti, Fazio(34’st Angileri), Ferrini; Hamlili, Vassallo(1’st Viteritti); Borello, Starita, D’Agostino(1’st De Paoli); Spalluto. All.: Tomei. A disp.: Alloj, Sibilano; Sorgente, Di Benedetto, Santaniello, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta.

F.C. CROTONE (3-4-1-2): Dini; Leo, Loiacono, Crialese; Giron, Petriccione(46’st Jurcec), Vinicius, Tribuzzi; D’Ursi(19’st Felippe); Tumminiello(40’st Bruzzaniti), Gomez(19’st Vuthaj). All.: Bardi (Zauli squalif.). A disp.: Lucano, D’Alterio; Papini, Gigliotti, Cantisani, Spaltro, Schirò, Pannitteri.

Arbitro: Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. Assistenti: Amedeo Fine della sezione di Battipaglia e Marco Toce della sezione di Firenze. Quarto ufficiale: Stefania Menicucci della sezione di Lanciano.

Ammoniti: Cargnelutti, Vassallo, Starita(M); -(C). Espulsi: 30’st Hamlili(M).

Note: Recupero 1’ p.t., 3’ s.t.; angoli 2-4. Divisa biancoverde per il Monopoli, bianca per il Crotone. Spettatori 1005 di cui 58 ospiti.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli