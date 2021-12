Serie D, Bitonto-Audace Cerignola: il big match finisce a reti bianche

Pari e patta allo stadio Città degl Ulivi tra Bitonto e Audace Cerignola, nel big match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. I neroverdi guidati da Claudio De Luca tornano a muovere parzialmente la classifica dopo la sconfitta esterna contro il Lavello. Si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo ottenuto tra le mura amiche, dove finora sono arrivate 4 vittorie e 4 pareggi. Dopo un primo tempo molto vivace, nella ripresa entrambe le formazioni non sono riuscite a trovare lo spunto giusto per rompere l'equilibrio: la gara è finita 0-0, col Bitonto che sale a 28 punti in classifica mantenendo il terzo posto alle spalle del duo formato da Audace Cerignola e Francavilla sul Sinni, entrambe a quota 31.