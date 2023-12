Serie D girone H, gli impegni delle squadre baresi per la diciassettesima giornata

La Serie D è pronta a ripartire presto per il diciassettesimo turno del raggruppamento H, l'ultimo del girone di andata. L'appuntamento è fissato per mercoledì 20 dicembre, che anticiperà la sosta invernale e il ritorno in campo che avverrà il 7 gennaio 2024.

Il Team Altamura capolista sarà impegnato in trasferta, sul difficile campo del Matera quarto in classifica: i biancorossi intendono mantenere il comando solitario della classifica e dare continuità alla striscia positiva di otto risultati utili consecutivi. Scontro importante in ottica salvezza per il Gravina, che sarà ospite del Manfredonia, mentre il Bitonto affronterà il difficile derby pugliese contro il Casarano

Serie D girone H 2023/2024, il programma completo della dicassettesima giornata