Serie D: Team Altamura primo in classifica, impresa del Gravina. Bitonto ko

Uno dei risultati più sorprendenti della decima giornata del campionato di Serie D, girone H, l'ha regalato senza dubbio il Gravina: i gialloblù sono tornati a vincere dopo sei partite battendo la rivelazione Fasano con un secco 4-1: il secondo successo stagionale è arrivato grazie al contributo di Santoro, autore di una doppietta e giunto a quota tre reti nell'ultime due partite. il Gravina è così salito a quota 9 punti in classifica.

Dopo due risultati utili consecutivi invece è caduto il Bitonto, che allo stadio Via del Mare di Matino è stato regolato dal Nardò. Granata a segno con una rete per parte, i neroverdi sono giunti al sesto ko stagionale. Il Bitonto, immischiato nella lotta playout, è rimasto fermo a quota 8 punti in classifica. Nel posticipo invece il Team Altamura ha avuto la meglio nel big match contro il Martina, infilando la seconda vittoria consecutiva ma soprattutto balzando in testa al raggruppamento complice la sconfitta del Fasano.

Serie D girone H 2023/2024, i risultati delle squadre baresi nella decima giornata