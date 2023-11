Serie D: Team Altamura, successo pesante contro il Fasano. Gravina e Bitonto ko

Esulta soltanto il Team Altamura tra le squadre baresi impegnate nella dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone H. La formazione guidata da Domenico Giacomarro infatti ha infilato la quarta vittoria di fila allo stadio D'Angelo, nel derby pugliese contro il Fasano: si è trattata del settimo successo complessivo per i biancorossi, ben saldi al primo posto. A decidere la gara è stato Lattanzio nella seconda parte della ripresa. Il Team Altamura ha raggiunto quota 24 punti in classifica.

Rocambolesca sconfitta per il Gravina, che allo stadio Vicino è stato superato in rimonta dalla Paganese: avanti sul 2-0 grazie a Longo e Santoro, i gialloblù hanno poi subito tre reti nella parte finale dell'incontro. Il Gravina, alla seconda sconfitta consecutiva, è rimasto fermo a quota 10 punti in classifica. Terzo ko di fila invece per il Bitonto: allo stadio Guariglia i neroverdi sono caduti per 1-0 a causa della rete dell'esperto attaccante Croce.

Serie D girone H 2023/2024, i risultati delle squadre baresi nella dodicesima giornata