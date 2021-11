Molfetta, col San Giorgio finisce 0-0: terzo pareggio nelle ultime quattro partite

Ancora un pareggio per il Molfetta, per altro di nuovo col risultato di 0-0 dopo quello contro la Nocerina: di fronte al San Giorgio, allo stadio Paudice, la formazione allenata da Renato Bartoli ha ottenuto il terzo pari nelle ultime quattro settimane, contando quello contro il Sorrento per 1-1 e la sconfitta per 3-0 sul campo del Rotonda. Il Molfetta risulta finora la squadra del girone H della Serie D che ha ottenuto più pareggi, ben sei: in classifica i biancorossi occupano il nono posto a quota 15 punti.

La gara dell'undicesima giornata è stata vivace, anche se non troppo ricca di sussulti. Fedel ci prova per gli ospiti, poi il portiere Viola respinge una botta dell'attaccante dei padroni di casa, Raiola. Nella ripresa a provarci è Semiao Granado, senza però troppa fortuna.