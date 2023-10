Sgaramella replica a Verrecchia: pari per il Molfetta Femminile contro il Montespaccato

Girone C

Arriva il secondo pareggio stagionale per il Molfetta Femminile, che è tornato a muovere la classifica dopo la sconfitta dello scorso weekend contro il Catania. Allo stadio Paolo Poli la formazione allenata da Vincenzo Petruzzella ha colto un 1-1 contro il Montespaccato.

È accaduto tutto nel secondo tempo: la squadra ospite si è portata in vantaggio al 55' grazie a Verrecchia a cui ha replicato, all'81', Sgaramella, che ha firmato il terzo centro personale. Il Molfetta Femminile è salito a quota 5 punti in classifica, domenica 15 ottobre è prevista la dura trasferta in casa della Vis Mediterranea Soccer.