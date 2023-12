Spezia-Bari 1-0: Verde nel finale punisce i biancorossi

Un buon Bari esce sconfitto di misura dal campo dello Spezia nell'anticipo della 17ª giornata di Serie B. Al Picco è finita 1-0 con la rete decisiva siglata da Daniele Verde all'84'.

Punizione forse troppo severa per i biancorossi che hanno pagato una delle poche disattenzioni di una gara molto equilibrata, con poche occasioni degne di nota per parte.

Esordio sfortunato per Pissardo, subentrato al 60' al posto di Brenno che era stato costretto a uscire dopo una botta al capo. Il Bari resta così a 21 punti, provvisoriamente al nono posto, a -4 dall'ultimo piazzamento valido per i play-off. Lo Spezia, invece, centra la seconda vittoria consecutiva e si porta in sedicesima posizione a quota 16.

I Galletti torneranno in campo il 23 dicembre al San Nicola alle 16:15 contro il Cosenza, in una partita in cui sarà fondamentale ottenere un risultato positivo, prima dell'ultimo impegno del 2023, il 26 dicembre in trasferta contro la Samp.

Spezia-Bari: la cronaca

Nelle prime fasi di gioco maggiore possesso palla del Bari che al 6' ci prova con una conclusione di Aramu facilmente parata da Zoet. Dopo 10' dal fischio d'inizio, lo Spezia reclama con Pio Esposito per un tocco col braccio nell'area biancorossa ma Prontera non ravvisa irregolarità. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 12' con un tiro a giro di Antonucci che termina poco fuori. Al 15' tiro improvviso di Achik dalla media distanza, Zoet, colto un po' di sorpresa dalla conclusione estemporanea del marocchino si rifugia in corner. Sugli sviluppi dell'angolo, Vicari va di testa sul cross di Aramu, para ancora Zoet. Al 26' per il Bari ci prova anche Ricci con una conclusione da fuori area scoccata senza inquadrare la porta dopo un'azione manovrata. Pericoloso lo Spezia con un colpo di testa di Pio Esposito su corner del fratello Salvatore, incornata sul primo palo che termina alta di poco. Occasione limpida per il Bari al 38': Maita dalla trequarti pennella per Koutsoupias, colpo di testa del greco bloccato da Zoet. L'ultima occasione è di Antonucci con un destro a volo sballato che si perde alto sopra la traversa. Squadre al riposo sullo 0-0 dopo 1’ di recupero.

Il secondo tempo inizia senza cambi e lo Spezia ha subito una buona opportunità con un colpo di testa di Hristov deviato in corner da Brenno con un grande riflesso. Nell'occasione, il portiere biancorosso resta anche leggermente infortunato dopo aver battuto la testa contro il palo. Dalla parte opposta, al 49', ci prova Achik con un destro a spiovere che non inquadra lo specchio. I liguri premono alla ricerca del vantaggio, il Bari, invece, nel primo quarto d'ora della ripresa non riesce a uscire dalla propria metà campo. Dopo un'ora di gioco Brenno è costretto ad abbandonare il campo per via dei giramenti di testa. Debutto per Pissardo. Al 66' altro doppio cambio per Marino: vanno fuori Aramu e Koutsoupias per Morachioli ed Edjouma. Nello Spezia, invece, Cassata rileva Kouda. Prova a rendersi pericoloso Nasti con una girata dall'interno dell'area deviata in angolo. Per l'ultimo quarto d'ora D'Angelo manda in campo Zurkowski per Antonucci. Maita lavora un ottimo pallone per Morachioli a cui chiede il pallone di ritorno ma l'esterno calcia senza inquadrare la porta. All'84' lo Spezia va in vantaggio con Verde: cassata recupera palla su Ricci e va al tiro, Pissardo ingannato da una deviazione non può nulla sul tocco sotto misura di Verde. All'85' dentro Bellomo per Achik, mentre nello Spezia entra Krollis per Verde. Nei 5’ di recupero Zurkowski viene espulso per doppia ammonizione, mentre Di Cesare, lanciatosi in attacco per l’assalto finale, per poco non trova la seconda rete consecutiva che avrebbe evitao la sconfitta.

Spezia-Bari 1-0: il tabellino

SPEZIA (4-3-2-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Elia; Kouda (68' Cassata), S. Esposito, Bandinelli; Antonucci (75' Zurkowski), Verde (89' Krollis); F. Esposito. A disp.: Dragowski, Ekdal, Cipot, Pietra, Muhl, Moro, Gelashvili, Candelari, Bertola. All. D’Angelo

BARI (4-3-3): Brenno (60' Pissardo); Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Koutsoupias (67' Edjouma); Aramu (68' Morachioli), Nasti, Achik (85' Bellomo). A disp.: Pissardo, Matino, Astrologo, Faggi, Zuzek, Pucino, Acampora, Ahmetaj, Frabotta. All. Marino

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti: Baccini - Ceolin

IV: Mucera

VAR: Di Martino

AVAR: Serra

Marcatori: 84' Verde (S)

Note - ammoniti 19' S. Esposito (S), 21' Achik (B), 40' Koutsoupias (B), 69' Maita (B), 85' Verde (S), 87' Zurkowski (S), 87' Di Cesare (B), 90' Elia (S). Espulso Zurkowski (S) al 90'+4 per doppia ammonizione. Recupero: 1', 5'. Corner: 10-7

Spettatori: 7205 (385 ospiti)