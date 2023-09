Team Altamura, avvio di campionato con una vittoria: Gelbison battuta per 2-1

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Buona la prima in campionato per il Team Altamura targato Domenico Giacomarro. Allo stadio D'Angelo i biancorossi hanno conquistato i primi tre punti nel big match contro la Gelbison: 2-1 il risultato finale di un match che si è messo in discesa già nel primo tempo.

Al 18' il club barese ha trovato il vantaggio grazie a Loiodice, abile ad insaccare all'incrocio dei pali un calcio di punizione; sul finale di frazione, al 41', Lattanzio ha trovato il raddoppio con un sinistro chirurgico. Nella ripresa la Gelbison ha accorciato le distanze in occasione della rete di Camilleri (60') ma il Team Altamura ha resistito portando dunque a casa una vittoria preziosa.