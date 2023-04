Croce fa esultare il Team Altamura: Fasano battuto per 2-0

Squadra in casa

Squadra in casa Team Altamura

Il Team Altamura si rialza dopo la sconfitta subita per mano del Barletta: allo stadio D'Angelo i biancorossi hanno avuto la meglio sul Fasano per 2-0. A risultare decisiva è stata la doppietta messa a segno dall'attaccante Croce, con reti al 18' e al 66'. Il Team Altamura, alla tredicesima vittoria stagionale, è salito a quota 50 punti avvicinando l'ultimo posto valido per i playoff occupato dal Casarano (quinto a quota 52).