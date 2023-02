Team Altamura, altra sconfitta: il Martina espugna lo stadio D'Angelo per 2-1

Si ferma ancora il Team Altamura, dopo la sconfitta esterna dello scorso turno contro il Casarano: allo stadio D'Angelo i biancorossi hanno ceduto al Martina per 2-1, in una gara dove gli ospiti si sono portati sul doppio vantaggio tra la fine del primo tempo e la parte iniziale della ripresa: prima Mangialardi ha aperto le danze al 42'. poi Diaz al 58' è riuscito a firmare la seconda segnatura su calcio di rigore; al 66' i padroni di casa hanno accorciato le distanze grazie a Molinaro ma non è bastato. Il Team Altamura è rimasto fermo a quota 39 punti in classifica.