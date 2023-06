Team Altamura, richiesto un incontro urgente all'amministrazione comunale

La dirigenza vuole parlare, tra le altre cose, della questione stadio per poter capire come operare in ottica futura. "La Società ha la necessità di lavorare sul mercato per allestire la migliore compagine al fine di continuare nel progetto triennale iniziato un anno fa" -si legge nel comunicato