Team Altamura, successo in extremis sul Francavilla in Sinni: 2-1 allo stadio D'Angelo

Tre punti pesanti per il Team Altamura, che allo stadio D'Angelo ha superato per 2-1 il Francavilla in Sinni al termine di una gara che si è vivacizzata nei minuti finali. All'82' i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con Molinaro, abile a risolvere una mischia; immediata però la replica dei rossoblù, giunta all'88' tramite il tocco ravvicinato in area di Rajkovic. Non è finita qui, perchè successivamente Casiello entra in area e viene atterrato da Marconato: l'arbitro assegna un calcio di rigore, trasformato al 92' da Caputo. Il Team Altamura sale a quota 39 punti e scavalca il Brindisi, occupando il quarto posto in classifica.