Variazione di orario per il match Martina-Bitonto

Cambia l'orario del match tra Martina e Bitonto della trentunesima giornata del campionato di Serie D, girone H, che avrà luoogo domenica 16 aprile. La partita avrà inizio allo stadio Tursi alle ore 19:00, una decisione presa dopo un accordo tra i due stessi club. "L’U.S. Bitonto Calcio S.S.D. comunica che, d’intesa con la società ospitante, la partita Martina – Bitonto, in programma domenica 16 aprile allo stadio 'Giuseppe Domenico Tursi' di Martina Franca (TA) e valevole per la 31^ giornata del girone H di Serie D, si disputerà in serale con fischio d’inizio alle ore 19,00" -si legge sul comunicato ufficiale pubblicato dal Bitonto.