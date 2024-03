Venezia-Bari 3-1, le pagelle: giornata difficile per la difesa. Bene Ricci, Benali e Puscas

Altro risultato deludente per il Bari, sconfitto sul campo del Venezia col punteggio di 3-1.

Venezia-Bari: le pagelle dei biancorossi

Brenno 5,5: Ha poche responsabilità sui gol del Venezia, in occasione dei quali gli autori colpiscono indisturbati e a pochi passi. Chiude con tre reti sul groppone.

Matino 5: Soffre moltissimo la marcatura su Gytkjær e Pohjanpalo.

Di Cesare 6: Tiene bene nonostante la grande fisicità degli avversari.

Vicari 5: Si fa cogliere impreparato sul secondo gol del Venezia, perdendo la marcatura su Svoboda che appoggia per Altare.

Dorval 5: Poco concreto in fase di spinta, va spesso in difficoltà contro Zampano. Dal 65' Achik 5,5: Gli capitano un paio di occasioni ma purtroppo per lui e per il Barinon è preciso.

Lulic 5: Sorpreso da Gytkjær in occasione del primo gol del Venezia. Dal 65' Maita 5,5: La partita non cambia neanche col suo ingresso. Comprensibilmente imballato dopo le ultime tre ai box.

Benali 6: È tra i pochi a salvarsi. Tenace in fase di interdizione, quando ha il pallone prova a verticalizzare per i compagni in attacco.

Ricci 6,5: Particolarmente ispirato, offre a Puscas il pallone del 2-1. Anche nella ripresa dimostra di essere uno dei pochi a crederci. Dall'84' Guiebre: sv

Sibilli 6: Quando ne ha l'opportunità prova a ispirare i compagni o cercare la porta col suo sinistro. Particolarmente penalizzato dal campo allentato.

Nasti 5,5: Prova ad impegnare Joronen ma Dal 65' Morachioli: Il suo ingresso in campo non apporta nuova linfa all'attacco biancorosso.

Puscas 6: Buono il diagonale destro con cui ridà speranza al Bari siglando la rete del momentaneo 2-1 per i suoi. Non sfrutta a dovere il buon pallone di Benali, cercando Sibilli anziché provare il tiro. Dall'84' Kallon: sv

Iachini 5: Anche il nuovo mister sta faticando a rimettere in carreggiata i biancorossi. Paga la differenza di qualità tra i suoi e il Venezia e ora gli tocca preparare il delicatissimo scontro con la Samp col morale dei suoi sotto i tacchi.

Venezia-Bari 3-1: voti e tabellino

VENEZIA(3-5-2): Joronen 5.5; Sverko 6,5, Svoboda 7, Altare 7 (46' Idzes 6); Candela 6,5, Busio 6,5 (87' Andersen), Tessmann 6,5, Ellertsson 6,5 (73' Jajalo 6), Zampano 6 (87' Bjarkason sv); Pohjanpalo 6,5, Gytkjær 6,5 (67' Pierini 6). A disp.: Bertinato, Grandi, Modolo, Tcherychev, Lella, Dembele, Olivieri. All. Vanoli 6,5

BARI (3-4-1-2): Brenno 5,5; Matino 5, Di Cesare 6, Vicari 5; Dorval 5 (66' Achik 5), Lulic 5 (66' Maita 5,5), Benali 6, Ricci 6,5 (84' Guiebre sv); Sibilli 6; Nasti 5,5 (65' Morachioli 5,5), Puscas 6 (84' Kallon sv). A disp.: Pissardo, Bellomo, Maiello, Zuzek, Edjouma, Pucino, Acampora. All. Iachini 5

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti: Yoshikawa - Laudato

IV: Nicolini

VAR: Gariglio

AVAR: Tremolada

Marcatori: 3' Gytkjær (V), 16' Altare (V), 37' Puscas (B), 90' Pohjanpalo (V)

Note - ammoniti Vicari (B), 45'+5 Tessmann (V), 90'+3 Guiebre (B), 90'+4 Jajalo (V). Recupero: 5', 4'