Viterbese-Monopoli, Pancaro: "Difficile giocare su un campo del genere, siamo stati un po' ingenui in alcune situazioni"

Serie C Girone C

Contro la Viterbese il Monopoli si è visto interrompere la striscia positiva aperta da quattro partite (un pareggio e tre vittorie consecutive): allo stadio Rocchi i biancoverdi hanno incassato un 2-0 che è valso il decimo ko della stagione. Di Semenzato al 34' e Marotta al 51' le reti dei padroni di casa; una battuta d'arresto per un Monopoli che aveva trovato compattezza e costanza a livello di rendimento.

"Faccio i complimenti alla Viterbese per la vittoria -ha detto il tecnico Giuseppe Pancaro nel post-gara- Ma due squadre di Lega Pro non possono giocare su un campo del genere, chi di dovere dovrebbe fare qualcosa. Non è stata una partita di calcio, ci tengo a precisare che non voglio togliere nessun merito agli avversari. Siamo stati un po' ingenui, specialmente sul primo fallo da cui è scaturito il primo gol. I ragazzi hanno provato a giocare ma non si poteva".