Vivacqua trascina il Molfetta: successo pesante contro il Gladiator per 2-0

La Molfetta Calcio torna a vincere e lo fa a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator per 2 reti a 0. Con mister Bartoli squalificato, i biancorossi scendono in campo con il 4-4-2, con Crispino in porta; Bianco, Mazzotti, Panebianco e Panebianco in difesa; Tarcinale, Fucci, Martino e Avantaggiato a centrocampo; Vivacqua e Kordic in attacco. Il match inizia con i padroni di casa che cercano di presentarsi subito in attacco al 7′, ma il tiro di Panaioli va fuori.

All’11’ arriva la risposta della Molfetta Calcio con un cross di Stasi che per poco non trova Kordic in area di rigore. Ancora Molfetta in attacco al 18′, ma il tiro di Kordic non è preciso. La partita è, tutto sommato, equilibrata e i ragazzi di mister Bartoli sono ben messi in campo. Al 42′ Molfetta è in vantaggio, grazie ad una rete di Vivacqua che batte il portiere avversario con un colpo di testa su assist di Kordic. Il primo tempo termina con i biancorossi in vantaggio.

Nella ripresa i padroni di casa alzano il baricentro, ma gli ospiti al 57′ diventano insidiosi con un tiro di Avantaggiato, che però termina fuori. Al 63′ i padroni di casa si rendono pericolosi, ma Crispino è una sicurezza. La svolta della gara arriva al 75′, quando Vivacqua sfodera un tiro micidiale da fuori area che gonfia la rete e porta la Molfetta Calcio sul 2 a 0. Doppietta per l’attaccante scuola Lazio. I padroni di casa sfiorano il terzo gol al 84′ con Martino, ma il portiere Maresca para.

La gara termina con la Molfetta Calcio che sbanca il “Mario Piccirillo” per 2 reti a 0. Una gara giocata su ritmi alti e meritatamente vinta dai ragazzi di mister Bartoli, grazie ad un’ottima prestazione grintosa e tatticamente quasi perfetta. Per i biancorossi tre punti che valgono oro e che smuovono la classifica. Prossima gara Domenica 19 Febbraio contro il Lavello.

GLADIATOR (4-4-2): Maresca; Cipolletta, Tomi (C), Mele, Ciampi; Puca, Pietroluongo, Marianelli, Messina; Panaioli, Squerzanti.

Panchina: Bufano, Magliocca, De Caro, Mancini C., Caruso, Corigliano, Mancini A., Attah, Tedesco.

Allenatore: Grimaldi.

MOLFETTA CALCIO (4-4-2): Crispino; Mazotti, Panebianco, Bianco; Fucci, Martino, Stasi, Tarcinale, Avatanggiato; Kordic, Vivacqua (C).

Panchina: Diame, Cianciaruso, Lafrance, Longo, Salvemini, Romio, Zagaria, Pizzutelli, Coratella.

Allenatore: Bartoli.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta