Ad Andria il Turi prova a sfatare il tabù trasferta

Se in casa gli uomini di mister Difino hanno fatto l’en plein di successi, lontano dalle mura amiche sino ad ora hanno totalizzato due sconfitte su altrettante gare seppur in casa di due delle maggiori pretendenti al salto di categoria.

Sabato 26 novembre con fischio d’inizio previsto per le 18 al Polivalente di via delle Querce di Andria i biancazzurri affronteranno la Florigel, incontro valevole per il 7° turno del girone L.

I falchi federiciani di mister Pepe che hanno come terminale offensivo principale l’opposto italocubano Tellez (ex Casarano) sono in piena lotta salvezza con sei punti conquistati negli scontri diretti casalinghi contro il Cosenza ed il Galatone.

Primavera e compagni dovranno lottare su ogni pallone dall’inizio alla fine per invertire la tendenza in trasferta, cercando di restare agganciati al gruppo di testa.

Diversi i precedenti tra le due compagini con l’ultimo che risale alla stagione 2019-20, quella della sospensione per la pandemia Covid, quando i padroni di casa si aggiudicarono la battaglia al quinto set.

La direzione di gara sarà affidata alla coppia formata da Mario Chiechi e Giuseppe Persia entrambi della sezione di Matera.