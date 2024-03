L’impatto economico degli Europei di Volley su Bari: come è cambiato il PalaFlorio

Si è tenuta a Roma, presso gli uffici del Ministro per lo Sport e i Giovani, la presentazione del report sull'impatto socio-economico dei Campionati Europei di Pallavolo 2023, manifestazione che si è rivelata un grandissimo successo, sia in termini di spettatori nei palazzetti, che d'interesse da parte degli appassionati.

Il report è stato presentato in anteprima al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, al Ministro dell'Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti, due dei dicasteri che insieme al Ministero del Turismo, rappresentato all’incontro dalla vice capo di gabinetto Emanuela Tripi, e al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, hanno sostenuto la Federazione Italiana Pallavolo e la Confederazione Europea in un progetto che ha permesso alla pallavolo di essere grande protagonista in Italia per oltre un mese.

In particolare, è emerso come i Campionati Europei Maschili siano stati occasione per incidere concretamente sulla dotazione impiantistica delle città ospitanti. Una di queste era Bari che ha dato il suo contributo con il PalaFlorio. La struttura pugliese è stata sfruttata per sei incontri della manifestazione, quattro relativi agli ottavi di finale e due dei quarti.

Due di queste partite hanno visto come protagonista l’Italia, nel primo caso in occasione dell’ottavo vinto contro la Macedonia del Nord, e poi del quarto in cui gli Azzurri hanno superato l’Olanda al tie-break. Nel dettaglio, grazie a questa “vetrina” il PalaFlorio ha beneficiato di una importante riqualificazione ed efficientamento energetico dell’impianto di climatizzazione. Il Palazzetto è stato inaugurato ufficialmente dal 1991 e attualmente ha una capienza di 6mila posti che lo rendono il palasport più grande di tutta la Puglia, oltre ad essere il terzo in termini di dimensioni nel Sud Italia (dopo il PalaPentimele di Reggio Calabria e il PalaMaggiò di Caserta).