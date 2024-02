La strepitosa Under 18 del Grotte Volley Castellana: vinto il titolo territoriale

Miglior squadra di tutto il territorio Bari-Foggia per quel che riguarda l’Under 18. Il Grotte Volley Castellana è campione territoriale dopo aver vinto di fronte al proprio pubblico una splendida finale, nel corso della giornata di ieri, contro il Nelly Volley (avversario di Barletta). Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e ad un’organizzazione bellissima da parte della stessa società barese, è andata in scena una partita ricca di emozioni con tanto di rimonta.

Il Nelly Volley ha infatti sorpreso le padrone di casa conquistando di misura il primo parziale. La stessa incertezza si è registrata nella frazione di gioco successiva, terminata ugualmente con un eloquente 25-23 ma in favore di Castellana Grotte. Meno palpitazioni nel terzo set, vinto dalla squadra barese con quattro punti di vantaggio, mentre l’ultimo parziale è stato un dominio vero e proprio, tanto è vero che il Nelly Volley si è dovuto accontentare di appena 14 punti.

Una gara bellissima che ha assicurato spettacolo e tanto divertimento, ma soprattutto che ha fatto capire l’importanza di continuare a lavorare sul settore giovanile. Il florido vivaio, gestito in collaborazione con la Uisp 80 di Putignano, prosegue dunque con le sue attività che lo collocano da anni ai vertici regionali. Oltre ai campionati di categoria, infatti, molte atlete partecipano anche ai campionati CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) suddivise in gruppi Under 13, 14, 16 e 18.