Volley femminile B1: dopo ben 72 giorni la Zero5 Castellana Grotte torna a giocare in casa

In programma la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B1 femminile. La Zero5 Castellana Grotte, dopo l’utile risultato di Santa Teresa, ospita al Palagrotte sabato 11 febbraio, alle ore 18, la Polisportiva Due Principati di Baronissi, una squadra in lotta per i play-off. Ingresso libero. Finalmente si torna a giocare in casa dopo quattro trasferte consecutive e dopo due mesi e mezzo, ben 72 giorni! L’ultimo incontro casalingo è stato quello finito 2-3 contro il Volleyrò del 26 novembre 2022.

Nella prima giornata di ritorno appena conclusa, tranne il poco prevedibile tie-break di Santa Teresa di Riva ad opera della stessa Zero5, è andato tutto secondo le previsioni: l’Arzano ha battuto fuori casa la Fiamma Torrese per 1-3, il Volleyrò ha vinto a Marsala per 3-0, così come Melendugno a Catania, mentre Baronissi ha vinto con San Salvatore per 3-1 in rimonta. Hanno riposato Pomezia e Terrasini. Quindi in classifica è rimasto tutto pressoché invariato.

La P2P Baronissi può considerarsi in lotta per i tre posti posti play-off disponibili e quindi è facile prevedere che la squadra di mister Castillo, verrà a Castellana per conquistare i 3 punti, così come fece nella gara di andata. In quella occasione, la Zero5 mise in difficoltà le avversarie, ma solo nel primo set, conquistando un bel vantaggio (9-16), dilapidato nelle fasi finali del set, per poi deporre le armi. La formazione salernitana, neopromossa ma con trascorsi in A2, ha disputato finora sei gare interne e sei esterne ottenendo otto vittorie e quattro sconfitte.

Fuori casa ha vinto quattro gare su sei, al tie-break a Pomezia e a San Salvatore, per 3-0 a Marsala e Catania. Ha perso a Terrasini al tie-break e a Roma. Attualmente è in serie positiva da quattro giornate avendo vinto a Marsala, a Pomezia ed in casa con Amando e San Salvatore. Tra le ospiti ci saranno le ex Joneda Alikaj e Dalhis Liguori, mentre c’è stato un cambio al palleggio: Martina Del Vaglio ha sostituito Carlotta Simoncini, passata al Marsala.