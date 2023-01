Volley femminile B1: il campionato della Zero5 Castellana Grotte riparte da Marsala

Disputata la dodicesima giornata del campionato di serie B1 di pallavolo femminile con la Zero5 Castellana Grotte ferma ai box per il secondo turno di riposo, la squadra pugliese torna in campo domenica 15 gennaio alle ore 18:00 per l’ultima giornata di andata con un’importante gara a Marsala (provincia di Trapani), contro la Gesan Com Fly. Questi i risultati della dodicesima giornata: Melendugno-Marsala 3-0, Pomezia-Baronissi 2-3, Terrasini-Casal dei Pazzi 0-3, Arzano-Catania 3-0, Santa Teresa-Torrese 3-1, Zero5 e San Salvatore hanno riposato. Con Arzano e San Salvatore che hanno già completato le loro 11 gare, la classifica è la seguente: Arzano 27, Santa Teresa 24, Casal dei Pazzi 22, Melendugno 20, Baronissi, Pomezia e San Salvatore 17, Torrese 12, Marsala 11, Terrasini 7, Zero5 6, Catania 3.

Nella scorsa giornata, come prevedibile, tutte le dirette concorrenti della Zero5 non hanno conquistato punti e quindi questo turno di riposo quantomeno non ha aggravato la situazione della Zero5 che rimane però deficitaria e richiede un immediato cambio di passo. Non mancano le attenuanti, come la giovane età della squadra, ma anche il fatto non trascurabile che lo strano calendario di quest’anno ha previsto per il girone di andata ben 7 partite esterne e solo quattro casalinghe. Situazione che, ovviamente, si invertirà nel girone di ritorno. La Gesan Com Fly di Marsala, prossima avversaria della Zero5, ha vinto solo 3 gare, due fuori casa (Catania e Torre Annunziata) ed una in casa (Terrasini), ma i suoi 11 punti totali scaturiscono da ben 6 tie-break (solo due vinti) disputati in 10 partite.

Non è quindi una cosiddetta “corazzata”, ma ha dimostrato molta combattività riuscendo a portare al quinto set squadre di alta classifica come Arzano e Amando ed anche avversarie “toste” come Pomezia e San Salvatore Telesino. Gli altri tie-break li ha ottenuti a Catania e Torre Annunziata. Ha confermato queste sue caratteristiche anche nell’ultima partita a Melendugno, dove ha perso per 3-0, dimostrando di saper tener testa all’avversaria, ma anche di avere lunghi momenti di appannamento, soprattutto quando messa sotto pressione al servizio.

Nella squadra isolana allenata da Gaspare Viselli, milita il libero Giulia Modena, tra le file della Zero5 nel campionato ’20-21. Inoltre emergono capitan Scirè, la laterale Gasparroni e le centrali Caserta e Pirrone. La squadra si è recentemente rinforzata con la palleggiatrice Simoncini (da Baronissi) e l’opposta Spanò, proveniente dal Marsala di A2. Nella Zero5 da registrare la partenza della schiacciatrice Isabella Rossi, destinazione Palau (Sassari), B1 girone B.