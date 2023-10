B1. Castellana Grotte a fasi alterne all'esordio in campionato: Arzano vince 3-1 in rimonta

Prestazione dal doppio volto ad Arzano per la Zero5 Castellana Grotte che rimedia una sconfitta per 3-1 (22-25, 25-5, 25-14, 25-19) nella prima giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Un primo set ad alto livello per la Zero5 che mette in grande difficoltà la forte squadra napoletana che forse non si aspettava una squadra così determinata. La rabbiosa reazione delle padrone di casa però non tarda ad arrivare. La ricezione castellanese cede di schianto e sono necessari due set di sofferenza per tornare ad esprimere nel quarto un gioco non brillante come quello del primo set, ma quantomeno in grado di contrastare la forte spinta dell’Arzano che si conferma squadra di prima fascia.

Coach Antonio Piscopo per l’Arzano schiera Putignano (15) opposta ad Allasia (1), Suero De Leon (7) e Passante al centro, De Siano (16) e Sanguigni (top scorer con 23 punti) in banda, Piscopo Valeria libero. Entrate Piscopo Fabiola, Silvestro, Carpio e Buonfino, non entrate Di Domenico, Bianco e Russo. Mister Cilberti risponde con Sangoi (14) opposta a Belloni (2), Salamida (6) e Gogna (9) centrali, Giombini (7) e Bondarenko schiacciatrici, Recchia libero. Entrate Bellanca, Rizza, Daprile, Pinto e Fino. Equilibrio nelle fasi iniziali (7-6) fino all’ottimo turno al servizio di Ezia Salamida che, oltre a realizzare 2 ace, mette in grande difficoltà la ricezione avversaria.

A partire dal 7-12, la Zero 5 contiene l’avversaria, che spinge al servizio, commettendo però anche molti errori. In controllo il resto del set (10-16, 17-21, 22-25). Rabbiosa reazione dell’Arzano che esprime nel secondo e terzo set tutto il proprio grande potenziale, mentre la Zero5 non riesce a controbattere subendo dei parziali da dimenticare velocemente: 8-1, 16-3, 21-3 e 25-5 nel secondo e 8-4, 16-10, 21-13 e 25-14 nel terzo set. Nel quarto set ritorna l’equilibrio del primo e la Zero5 mostra di aver superato il momento critico. A braccetto fino a metà set (7-8, 14-13), l’Arzano realizza una fuga che porta al 19-13 ed avvia il rush finale che assegna i primi 3 punti del torneo all’Arzano.

Il commento di coach Ciliberti a fine gara: “Abbiamo perso, ma preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno, un ottimo primo set sotto tutti i punti di vista, anche nel quarto siamo rimasti in gara fino alla fine, negli altri due set è saltata completamente la ricezione e non c’è stata partita. Sappiamo di avere una squadra a trazione anteriore con buoni attaccanti che devono trovare continuità e sicurezza in ricezione e difesa in determinate situazioni, dobbiamo continuare a lavorarci senza sosta. Arzano è un’ottima squadra, ha battuto molto bene, difeso tanto e meritato di vincere. (realizzando ben 14 ace, ndr). Gaia Belloni mi è piaciuta, con soli due allenamenti con la squadra non è facile trovare subito i tempi con tutte le attaccanti ma tra qualche settimana saremo pronti, dobbiamo essere fiduciosi e ottimisti”. Il tabellino del match:

LUVO BARATTOLI ARZANO-ZERO CINQUE CASTELLANA GROTTE 3-1 (22-25; 25-5; 25-14; 25-19)

ARZANO: Piscopo F. , De Siano 16, Piscopo V. (L), Passante 8, Suero 7, Silvestro, Allasia 1, Carpio 1, Sanguigni 23, Putignano 15. Non entrate: Di Domenico, Bianco, Russo. All. Piscopo A.

CASTELLANA GROTTE: Bellanca, Daprile, Sangoi 14, Rizza, Fino, Belloni 2, Bondarenko 8, Recchia (L), Gogna 9, Salamida 6, Giombini 7, Pinto. All. Ciliberti