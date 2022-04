B1: alla Zero5 Castellana Grotte serviranno punti salvezza già a partire da domani

Domani, sabato 2 aprile, ore 18:00, al Palagrotte, scontro permanenza tra la Zero 5 Castellana Grotte e la Forex San Salvatore Telesino nel campionato di volley femminile di serie B1. È la prima di ben sette recuperi da disputare in soli 28 giorni. Ingresso libero senza prenotazione, con green pass rafforzato e mascherina FFP2. La squadra campana ha avuto finora un rendimento simile a quello della Zero5. Ha totalizzato 23 punti dei quali 15 in casa battendo Melendugno e guadagnando un punto con Messina.

Fuori casa ha vinto a Catania, Palmi ed al tie-break a Terrasini. Ha disputato ben 5 set corti. Si tratta di una squadra che soffre se aggredita ma con grande reattività, come dimostrò nella gara di andata quando, sotto per 9-15 nel primo set, riuscì a recuperare e vincere per 27-25. Poi vinse il secondo 25-21, perse il terzo set per 17-25, ma condusse con autorità il quarto (25-16), conquistando i 3 punti.

Nell’ultima giornata di campionato, oltre alla netta sconfitta della Zero5 a Messina, Melendugno ha vinto 3-0 ma con qualche difficoltà a Catania, Torrese ha sconfitto Terrasini per 3-1, mentre Palmi ha battuto due volte per 3-0 il Cutrofiano fuori e nel recupero di domenica in casa. I due recuperi giocati il 30 marzo, sono stati: Catania-Terrasini 0-3 e Melendugno-Cutrofiano 3-0.

Per effetto di questi risultati, la classifica attuale vede (tra parentesi il numero dei recuperi da effettuare) Melendugno a 44 (5), Messina 42 (6), Santa Teresa 36 (5), Torrese 35 (5), Arzano 33 (6), Palmi 26 (4), San Salvatore 23 (7), Terrasini 22 (5), Zero5 21 (7), Cerignola 6 (9), Catania 3 (5), Cutrofiano 0 (6). La Zero5 è quindi scivolata in zona rossa. Tra Palmi, San Salvatore, Terrasini e la formazione pugliese soltanto una retrocederà, ma ci sono tanti scontri diretti, sfide con squadre in lotta per i play-off ed inciderà in modo determinante il numero di gare da disputare.