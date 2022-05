B1: Castellana Grotte rimontata in Sicilia, il 2-3 condanna le pugliesi ai play-out

Eliminata la possibilità di retrocessione diretta con un perentorio 0-2, la Zero5 Castellana Grotte si deconcentra e perde per un pelo la possibilità della salvezza diretta. Sconfitta al tie-break a Terrasini (22-25, 20-25, 25-15, 25-14, 15-8) nell’ultima giornata di stagione, recupero della quarta di ritorno del campionato nazionale di volley di serie B1 femminile.

Una Zero5 pimpante e sicura di sé, conquista il punto necessario ad evitare la possibile retrocessione diretta (possibile solo nel caso in cui Palmi e Terrasini avessero entrambi vinto da 3), ma spreca la possibilità di salvezza diretta concretizzatasi per lo 0-3 nel frattempo subito dal Palmi. Infatti, con il Palmi fermo a 31, sarebbe bastata la vincita di un altro set per conquistare 3 punti e la salvezza diretta e condannare il Terrasini al playout.

Ma con i se ed i ma, non si va da nessuna parte, a maggior ragione nel volley dove tutto è sempre legato all’ultima palla messa giù. La gara di Terrasini è stata così sintetizzata da Massimiliano Ciliberti: “Molto bene la squadra nei primi due set e brave a mettere in difficoltà la loro ricezione,siamo calati dal terzo set in poi nella fase cambio palla, fisicamente devo centellinare atlete che non sono al massimo, nella fase di costruzione abbiamo sofferto con palla staccata in precisione ma dobbiamo cercare soluzioni migliori. Abbiamo sfiorato l’impresa, hanno fatto valere il fattore campo, sono una buonissima squadra e hanno meritato la salvezza, complimenti a loro.” Gara superlativa per Stefania Recchia in difesa, ma bene anche Pisano. Liguori in alcuni momenti è stata inarrestabile. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-2 (22-25, 20-25, 25-14, 25-14, 15-8)

TERRASINI: Marangon, Buffa, Giudice, Mercanti, Mercanti, Monzio, Murri, Nielsen, Biccheri, Gatta. All. D’Accardi

CASTELLANA GROTTE: Cipriani, Pisano (L), Liguori, Recchia Vinciguerra, Pinto, Pavone, Civardi, Di Carlo, Michieletto, Soleti. All. Ciliberti