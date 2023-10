B1. Castellana Grotte sfiora il tie-break contro Terrasini nell'esordio casalingo: 1-3 per le siciliane

Tante emozioni nella gara di esordio in casa della Zero5 Castellana Grotte impegnata contro Terrasini (Pa) nella seconda giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Passa la squadra siciliana per 1-3 (22-25, 23-25, 25-21, 24-26), ma la Zero5 ha combattuto, pagando per la sua minore esperienza. Tanti errori dovuti proprio all’inesperienza (ben 36 nella gara, contro i 19 delle siciliane) non vengono compensati dalla generosità nella Zero5, così come dall’altra parte l’esperienza delle varie Biccheri, Ameri, Bacciottini e Patti e le straordinarie difese di Ruffa consentono alle siciliane la vittoria piena, seppur con due set vinti solo ai vantaggi.

Giombini, Salamida e Recchia le più positive nella Zero5, serve maggiore continuità alle altre. D’Accardi per il Terrasini schiera Luzzi (7) opposta a Bacciottini (3), Biccheri (13) e Ameri (13) in banda, Giambona (2) e Tarantino (5) al centro, Ruffa libero. Entrate Cangialosi (1) e Patti (4), non entrate Amenta e Rossetti. Massimiliano Ciliberti per la Zero5 risponde con Sangoi (10) opposta a Belloni (3), Giombini (top scorer con 18 punti) e Bondarenko (14) schiacciatrici, Salamida (12) e Gogna (6) centrali, Recchia libero. Entrata Bellanca (7) prima per Bondarenko, poi per Sangoi, non entrate Pinto, Rizza, Daprile e Fino. Parte di slancio Terrasini (1-7), ma un ottimo turno al servizio di Sangoi, rimette il punteggio in parità (7-7). Sul 14 pari, nuova fuga siciliana (15-21) e nuova rincorsa castellanese conclusa con un ace di Salamida. Sul 22-23, un attacco di Luzzi non contenuto ed un ace di Giambona, chiudono il set sul 22-25. Anche il secondo set è un continuo rincorrere per le padrone di casa. Vicine fino al 8-9, Biccheri guida la fuga del Terrasini fino al 17-23, quando Giombini sale in cattedra e, grazie anche ad alcuni errori delle siciliane, conquista il pari 23. Ma, ancora una volta, la Zero5 non approfitta, non spinge, sbaglia e si chiude 23-25.

Come ad Arzano, dopo due set persi, viene fuori l’orgoglio delle “grottine” che spingono forte (7-3) e riescono a controllare e contenere tutti i tentativi delle siciliane che non mollano, ma cedono infine per 25-21. D’Accardi muove qualche pedina mettendo Biccheri opposta e Patti al posto di Luzzi. Anche Ciliberti prova una variante con Bellanca al posto di Sangoi. La Zero5 continua a giocare in scioltezza (8-5, 16-12), ma solo fino al 18-12, quando le isolane decidono di alzare il ritmo difendendo tutto ed attaccando con maggiore precisione. Il sorpasso siciliano avviene al 20-21. Quindi si lotta palla su palla fino al 23 pari. L’esperta Biccheri trova il 23-24, Bondarenko guadagna il 24 pari, ma poi spreca ed il Terrasini non perdona: 24-26 ed 1-3 nella gara.

A fine gara il commento di Ezia Salamida, centrale della Zero5: “Qualche problema in ricezione ci limita perchè l’attacco con palla scontata è facile da contenere. Lavoreremo per migliorare alcune lacune tecniche che abbiamo. Ci vuole anche un po’ più di orgoglio, più carattere in campo”. Così invece coach Ciliberti: “Siamo stati molto altalenanti, giochiamo molto bene in alcune fasi ed in altre abbiamo grande difficoltà, soprattutto in ricezione e difesa dove continueremo a lavorare incessantemente. Loro hanno sfruttato l’esperienza, difendendo e coprendo tanto e in ogni modo, quello che ad oggi a noi manca. Nella gestione degli errori bisogna crescere, sono stati decisivi per il risultato finale. Abbiamo perso sempre ai vantaggi, sarebbe bastato qualcosina in più, bastava crederci, ma ormai è acqua passata”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-DUO RENT TERRASINI 1-3 (22-25, 23-25, 25-21, 24-26)

CASTELLANA GROTTE: Sangoi (10), Belloni (3), Giombini (18), Bondarenko (14), Salamida (12), Gogna (6), Recchia, Bellanca (7). NE: Pinto, Rizza, Daprile, Fino. All. Ciliberti

TERRASINI: Luzzi (7), Bacciottini (3), Biccheri (13), Ameri (13), Giambona (2), Tarantino (5), Ruffa, Cangialosi (1), Patti (4). NE: Amenta, Rossetti. All. D’Accardi