B1: la Zero5 Castellana Grotte si sblocca in Sicilia con la prima vittoria stagionale

Nello sport, così come nella vita, il duro lavoro paga e finalmente anche la Zero5 Castellana Grotte vede premiato il suo grande impegno settimanale in palestra. Battuta la Duo Rent Terrasini in casa per 2-3 (25-18, 23-25, 25-22, 21-25, 13-15) nella quinta giornata del campionato nazionale di serie B1 di pallavolo femminile. Una vittoria sofferta in un campo non facile, preziosissima non solo per i due punti che ha fruttato, ma anche perché fa acquisire a questa squadra la giusta consapevolezza dei propri mezzi che ci sono ed hanno la loro importante valenza. Mister D’Accardi per Terrasini schiera Biccheri (top scorer con 28 punti) opposta a Baruffi (6), Evola (11) e Pecora (10) al centro, Miceli (6) e Vescovo (10) laterali, Nasi libero. A referto Li Muli, Bruni, Gabriele, Merler e Buffa. Ciliberti risponde con Bazzani (20) opposta a Gulino (6), Avellini (18) e Belotti (9) centrali, schiacciatrici Kohler (13) e Soleti (15), Recchia Stefania libero.

Entrata Rossi, non entrate Recchia Alessandra, Fino, Equatore e Caffò. Equilibrio in campo fino al 7-8, poi Terrasini alza il ritmo (13-8). La Zero5 risponde riducendo il gap fino al 15-14, ma le siciliane accelerano ancora (21-16) conquistando il 25-18 di fine set. La Zero5 non è più la squadra remissiva delle primissime gare, archivia il set perso e ricomincia a testa bassa. Grande equilibrio fino al 14 pari, poi tocca alle castellanesi accelerare (16-22). Terrasini reagisce, si porta ad un solo punto (22-23), ma spreca tutto con due errori e regala il pari (23-25). Ancora grande equilibrio anche nel terzo set che vede l’accelerazione delle siciliane nel finale del set (25-22). Ruoli ancora invertiti nel quarto set con la Zero5 che conquista e difende un notevole vantaggio fino al 21-25. A decretare il vincitore è stato quindi il tie-break che, per quello che si è visto in campo, è stato l’epilogo più giusto.

La spinta morale derivata dal pari raggiunto (finalmente cancellato lo zero dei punti in classifica) consente alle pugliesi un’ottima partenza (1-5), Terrasini riesce a pareggiare (5-5), ma la Zero5 è lanciata e si cambia campo in vantaggio per 5-8. Vantaggio conservato fino all’11-14, quando Terrasini le prova tutte, annulla due match-point, ma non il terzo. Finisce 13-15 e 2-3 per i primi due punti e la prima vittoria della Zero5 in questo campionato.

“Una vittoria contro una diretta concorrente molto importante per il morale e per la classifica”, commenta a fine gara Massimiliano Ciliberti, “oggi abbiamo finalmente spinto più in attacco e in battuta e siamo stati premiati. Dobbiamo migliorare ancora tanto, non possiamo accontentarci, la prestazione positiva di questa sera la ritengo un nuovo punto di partenza. Molto bene alcune individualità, c’è chi ci ha messo tanto cuore in campo oltre alla tecnica, complimenti a tutte le ragazze”. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 2-3 (25-18, 23-25, 25-22, 21-25, 13-15)

TERRASINI: Baruffi, Gabriele, Merler, Li Muli, Bruno, Miceli, Biccheri, Vescovo, Pecora, Buffa, Evola, Nasi. All. D’Accardi

CASTELLANA GROTTE: Belotti, Kohler, Avellini, Equatore, Rossi, Soleti, Fino, Caffò, S. Recchia, A. Recchia, Bazzani, Gulino. All: Ciliberti