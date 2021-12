B1: domenica è in programma il derby-salvezza Castellana Grotte-Cerignola

Domenica 5 dicembre, alle ore 18, al Palagrotte, laattende la visita dellaper l’ottava giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. La formazione barese è chiamata a confermare il carattere ed il bel gioco visti a Palmi. Accesso libero con prenotazione e green pass. La squadra ofantina, dopo la prima sonante vittoria per 0-3 a Catania, ha collezionato solo sconfitte vincendo solo un set a Palmi. Quindi, ma solo se si riesce a mantenere sempre alto il livello di attenzione ed a limitare gli errori.

Peraltro la prossima avversaria è già stata incontrata più volte in allenamenti congiunti durante la fase estiva di preparazione e, se è vero che se ne conoscono pregi, limiti e caratteristiche di gioco, è anche vero che loro ne conoscono altrettanti. “Cerignola è una squadra in forte crescita”, conferma il secondo allenatore della Zero5, Danilo Milano, “dalle prime gare ad ora il suo gioco è cresciuto molto, ha delle ottime individualità, basarci sulla sua posizione in classifica sarebbe un grave errore, dobbiamo affrontarla più agguerriti che mai per cercare di prendere punti importanti. Vincere è sempre bello e crea morale, dopo l’ultima prestazione contro una squadra ben attrezzata come Palmi, si respira una ventata di entusiasmo, bisogna rimanere però con i piedi per terra e lavorare sempre più perché ogni partita per noi è una finale”.

Un tecnico esperto, il tarantino Marcello Sarcinella, ed una giocatrice, la cerignolana Carmen Bellapianta, conosciuta (a Castellana in A2 nel 2007-08, anno della promozione in A1) ed apprezzata per la sua abnegazione in campo. Intorno a loro una squadra giovane e quasi totalmente rinnovata per ripartire dopo i fasti degli ultimi anni. Questa la formazione della prossima avversaria: al palleggio la bergamasca Linda Micheletti in diagonale con Sharon Luzzi (calabrese con esperienze in A2), al centro la friulana Charsline Mantovani e Francesca Mansi proveniente dal vivaio, laterali Carmen Bellapianta, la salernitana Arianna Peruzzi, anche lei con esperienze in A2, e la molfettese Claudia Palumbo, liberi Francesca Galuppi di Jesi e Siria Mancini, a disposizione Puro, Di Bari, Stellati.

La classifica dopo sette giornate vede l’imbattuta Messina ben salda al comando con 20 punti, seguita da Fiamma Torrese e Melendugno a 17, quindi San Salvatore Telesino ed Arzano a 14, Santa Teresa a 13, poi la coppia Palmi e Zero5 a 9, Terrasini 4, Cerignola 3 ed ancora a zero Catania e Cutrofiano, sia come punti che come set vinti. Terrasini-Palmi e Catania-Cutrofiano da recuperare. Sono in programma incontri cruciali nella parte alta della classifica come Fiamma Torrese-Arzano e San Salvatore-Melendugno, ma saranno determinanti anche le sfide Zero5-Cerignola e Cutrofiano-Terrasini. Completano il turno il derby Catania-Santa Teresa e la partita tra Messina e Palmi.