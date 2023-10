B1. Esordio casalingo per Castellana Grotte: contro Terrasini non è mai una semplice partita

Esordio casalingo per la Zero5 Castellana Grotte domenica 15 alle ore 16 al PalaGrotte contro il Volley Terrasini (Palermo) per la seconda giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Ingresso libero. Si riparte, quindi, proprio dall’ultima squadra ospitata nello scorso campionato. Era il 14 maggio e la partita, valida come gara di andata del play-out, vide la vittoria della Zero5 per 3 a 2 in una gara tiratissima. Tra l'altro, contro la squadra siciliana le partite non sono mai state banali, sia per il comune obiettivo permanenza, sia per la durezza della trasferta e sia per la sostanziale equivalenza di caratura tecnica. Negli ultimi due campionati ci sono stati ben 6 incontri, tre dei quali chiusi al tie-break, con tre vittorie per parte.

Memorabile il play-out dello scorso anno, deciso nella gara di ritorno a Terrasini che con un netto 3-0 ribaltò il 2-3 dell’andata e l’ultima del campionato 2021-2022 a Terrasini dov’erano in gioco permanenza, retrocessione diretta o play-out. Dallo 0-2 per la Zero5, le siciliane vinsero 3-2 salvandosi e condannando la Zero5 allo spareggio con Palmi. Le emozioni non mancheranno anche quest’anno. Entrambe le squadre si sono rinnovate molto. La Zero5 ha esordito ad Arzano mostrando cose positive, ma anche alcuni aspetti da migliorare, mentre la squadra siciliana ha riposato nella prima giornata.

Anche quest’anno, come nella scorsa annata, ci saranno due turni di riposo per giornata a causa dell'improvviso ritiro dal campionato del Francavilla Fontana: quindi nel girone ci saranno tre retrocessioni e tre squadre ai playoff. “Giochiamo contro una squadra di atlete esperte che conoscono molto bene la categoria” dichiara mister Danilo Milano, “sarà importante essere lucidi nei momenti importanti della gara per portare a casa il risultato dinanzi al nostro pubblico”. A proprosito della nuova Terrasini, è stata confermata capitan Biccheri, mentre ci sono ben otto volti nuovi con un mix di atlete non più giovanissime ma molto esperte ed atlete giovani. Tra le prime, le schiacciatrici Alessia Ameri (pugliese di Foggia), Maria Laura Patti e la palleggiatrice Barbara Bacciottini, tutte con esperienze in serie A. Di rilievo anche l’ingaggio della schiacciatrice Sharon Luzzi, lo scorso anno a Catania.